Unutursam Fısılda filmi nedir? Unutursam Fısılda film konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Bir Çağan Irmak filmi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Unutursam Fısılda filmi nedir? Unutursam Fısılda film konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Bir Çağan Irmak filmi!

Çağan Irmak tarafından yönetileni, duygu ve dram yüklü Türk filmi Unutursam Fısılda hakkında merak edilenler haberimizde. Unutursam Fısılda filmi nedir? Unutursam Fısılda film konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler?

Unutursam Fısılda filmi nedir? Unutursam Fısılda film konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Bir Çağan Irmak filmi!
30.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:03

Unutursam Fısılda Türk sinema tarihine geçen en dokunaklı ve duygusal dram filmlerinden birisidir. Çaan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı film vizyona girdiği dönemde çok beğenildi. Özellikle zengin ve kaliteli oyuncu kadrosuyla da göz dolduran film televizyonda izliyeciyle buluşacak.

UNUTURSAM FISILDA FİLM KONUSU NEDİR?

İki ses sanatçısı kardeş olan Hanife ve Ayperi'nin hikayesinin anlatıldığı film, gidenlerin ve kalanların öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Abla Ayperi yaşadıkları kasabadan Tarık ile beraber müzik aşkıyla ve de özgürlükleri için uzaklaşırken, yanında kardeşinin sırrını da götürür. Hanife'nin yaşamını şekillendirecek olan bu sır, Ayperi içinse hayati önem taşımaktadır... Yıllar sonra karşı karşıya geldiklerinde iki kız kardeşin yapabildikleri ve yapamadıkları ortaya dökülecektir...

Unutursam Fısılda filmi nedir? Unutursam Fısılda film konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Bir Çağan Irmak filmi!
UNUTURSAM FISILDA

UNUTURSAM FISILDA FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Çağan Irmak

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2014 Çarşamba

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI KİMLER?

Işıl Yücesoy

Hümeyra

Mehmet Günsür

Farah Zeynep Abdullah

Kerem Bürsin

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haber
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti Haber
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haber
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haber
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haber
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti Haber
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Naci Bostancı Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Türk Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Unutursam Fısılda filmi nedir? Unutursam Fısılda film konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Bir Çağan Irmak filmi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 13:17:05. #1.14#
title