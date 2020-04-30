Unutursam Fısılda filmi nedir? Unutursam Fısılda film konusu nedir? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Bir Çağan Irmak filmi!

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Unutursam Fısılda Türk sinema tarihine geçen en dokunaklı ve duygusal dram filmlerinden birisidir. Çaan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı film vizyona girdiği dönemde çok beğenildi. Özellikle zengin ve kaliteli oyuncu kadrosuyla da göz dolduran film televizyonda izliyeciyle buluşacak.

UNUTURSAM FISILDA FİLM KONUSU NEDİR?

İki ses sanatçısı kardeş olan Hanife ve Ayperi'nin hikayesinin anlatıldığı film, gidenlerin ve kalanların öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Abla Ayperi yaşadıkları kasabadan Tarık ile beraber müzik aşkıyla ve de özgürlükleri için uzaklaşırken, yanında kardeşinin sırrını da götürür. Hanife'nin yaşamını şekillendirecek olan bu sır, Ayperi içinse hayati önem taşımaktadır... Yıllar sonra karşı karşıya geldiklerinde iki kız kardeşin yapabildikleri ve yapamadıkları ortaya dökülecektir...

UNUTURSAM FISILDA

UNUTURSAM FISILDA FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Çağan Irmak

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2014 Çarşamba

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI KİMLER?

Işıl Yücesoy

Hümeyra

Mehmet Günsür

Farah Zeynep Abdullah

Kerem Bürsin