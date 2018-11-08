Unutulmaz Dizi Breaking Bad, Beyazperdeye Taşınıyor

Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesi bulunan Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan, ünlü dizinin film olarak yeniden çekileceğiniz ve çalışmaların başladığını duyurdu.

BAŞROLDE KİMLERİN OLACAĞI MERAK KONUSU

Emmy ödüllü dizi Breaking Bad dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, film projesi için çalışmaların başladığını sürpriz bir açıklama ile basına bildirdi. Breaking Bad'in akıllara kazınan başrol oyuncuları Aaron Paul ve Bryan Cranston'ın filmde yer alıp almayacağı ise henüz merak konusu.

MEVCUT HİKAYE KORUNACAK

Ancak The Hollywood Reporter adlı sitedeki bilgilere göre, film mevcut hikaye üzerinden yeniden çekilecek. Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın filmin senaryosunu yazacağı ve yöneteceği bekleniyor.

EMMY DAHİL 147 ÖDÜL ALDI

Büyük hayran kitlesine sahip olan dizi, 2008-2013 yılları arasında yayınlandı ve Emmy, Altın Küre dahil olmak üzere 147 tane ödül kazandı.