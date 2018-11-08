Unutulmaz Dizi Breaking Bad, Beyazperdeye Taşınıyor
Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesi bulan başarılı dizi Breaking Bad, yeniden çekilerek bu sefer beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesi bulunan Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan, ünlü dizinin film olarak yeniden çekileceğiniz ve çalışmaların başladığını duyurdu.
BAŞROLDE KİMLERİN OLACAĞI MERAK KONUSU
Emmy ödüllü dizi Breaking Bad dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, film projesi için çalışmaların başladığını sürpriz bir açıklama ile basına bildirdi. Breaking Bad'in akıllara kazınan başrol oyuncuları Aaron Paul ve Bryan Cranston'ın filmde yer alıp almayacağı ise henüz merak konusu.
MEVCUT HİKAYE KORUNACAK
Ancak The Hollywood Reporter adlı sitedeki bilgilere göre, film mevcut hikaye üzerinden yeniden çekilecek. Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın filmin senaryosunu yazacağı ve yöneteceği bekleniyor.
EMMY DAHİL 147 ÖDÜL ALDI
Büyük hayran kitlesine sahip olan dizi, 2008-2013 yılları arasında yayınlandı ve Emmy, Altın Küre dahil olmak üzere 147 tane ödül kazandı.
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dizi olarak devam etse daha iyiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünyanin en iyi dizisi olarak biliniyor. Adam evinin etrafindaki 2 km yerleri bilmiyorki bunu duysun bilsin Kafayi kumdan cikarip bi bakin etrafaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Better call saul kesmedi reis merakla bekliyoruz özledikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ben izlerimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Buyle sacma film görmedik izlemedik duymadık leh 147 ödül kazanmış ulan kibar feyzi izlerim daha iyi bundan buyle sacma haber olmaz yaw yeminleCevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır