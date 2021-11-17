GİRESUN (İHA) - Unutulmaya yüz tutmuş kilim dokuma kursuna yoğun ilgi

GİRESUN - Giresun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Bulancak Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede düzenlenen kilim dokuma ve halıcılık kursuna ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor.

Bulancaklı hanımların vazgeçilmez tutkusu haline gelen kilim dokuma ve halıcılık kursuyla, giderek kaybolmaya yüz tutan, halı ve kilim el dokumacılığı da yeniden canlandırılmaya çalışılıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Halk Eğitim Müdürü Mehmet Ekizoğlu unutulmaya yüz tutmuş, bir alanda açılan kursa katılımın son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ekizoğlu, ev hanımlarının kurslar sayesinde hem meslek öğrenip, hem de aile bütçesine katkıda bulunduklarını ifade ederek, "Yaklaşık 2 aydır devam eden kursumuza 20'ye yakın ev hanımı katılıyor. Burada amaç ilçedeki ev hanımlarımızın ürettikleri ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkı sağlamak, hem de kültürel ve sosyal yönlerimizi, geçmişimizi tarihimizi bir adım daha öne çıkartmaktır" dedi.

Kursiyerlerden Canan Hakyemez ise, kursa geldikleri süre içerisinde, yörede dastar olarak da bilinen kilim dokuma ve halıcılık kursuna katılarak çok güzel şeyler öğrendiklerini söyledi.