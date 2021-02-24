Ünü Türkiye sınırını aşan Neslihan Atagül, HOLA'ya kapak oldu
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Ünü Türkiye sınırını aşan Neslihan Atagül, HOLA'ya kapak oldu

24.02.2021 18:16 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:42

Yaşadığı bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kalan Neslihan Atagül, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak oldu. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül'ün görüntüleri büyük beğeni topladı.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'ndan yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan ve ekranlara ara veren Neslihan Atagül, hayranlarının karşısına bomba gibi bir dönüşle çıktı.

DERGİYE KAPAK OLAN İLK TÜRK OLDU

Amerika'nın en çok okunan dergilerinden HOLA'nın kapağı olan güzel oyuncu, dergi için birbirinden güzel fotoğraflar verdi. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül, çekimlerde İspanyolca konuştu. Sosyal medya hesabından o anlara yer veren güzel oyuncu, paylaşımına hem Türkçe hem İngilizce olarak "Selamlar! HOLA! USA dergisiyle çok güzel bir çekim ve röportaj gerçekleştirdik. Emeği gecen harika ekibe teşekkür ederim. Çok iyisiniz!" şeklinde not düştü.

Ünü Türkiye sınırını aşan Neslihan Atagül, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak oldu

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Çırağan Sarayı'nda yapılan çekimler sonrası açıklama yapan Neslihan Atagül, şu ifadelerde bulundu: ''Dünyanın bambaşka yerlerinde, kilometrelerce uzaklıkta başka dillerden, başka ırklardan insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici.''

Ünü Türkiye sınırını aşan Neslihan Atagül, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak oldu
Ünü Türkiye sınırını aşan Neslihan Atagül, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak oldu
Ünü Türkiye sınırını aşan Neslihan Atagül, HOLA'ya kapak oldu
Haber Yorumları (9)
YOK ARTIK: Kim derdi ki Yaprak Dökümü''nün küçük Deniz''i dizi bittikten 11 sene sonra ABD''de kapak olacak. Hey gidi hey. Helal olsun. Çok güzel kız. Üstelik sıfır estetik. Umarım bir an önce sağlığına da geri kavuşur.
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XXX: sanki millet merak içindeydi
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VATANDAŞ: tıklama la o zaman habere
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:12:21. #1.14#
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