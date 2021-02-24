Ünü Türkiye sınırını aşan Neslihan Atagül, HOLA'ya kapak oldu

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Yaşadığı bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kalan Neslihan Atagül, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'ya kapak oldu. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül'ün görüntüleri büyük beğeni topladı.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'ndan yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan ve ekranlara ara veren Neslihan Atagül, hayranlarının karşısına bomba gibi bir dönüşle çıktı.

DERGİYE KAPAK OLAN İLK TÜRK OLDU

Amerika'nın en çok okunan dergilerinden HOLA'nın kapağı olan güzel oyuncu, dergi için birbirinden güzel fotoğraflar verdi. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül, çekimlerde İspanyolca konuştu. Sosyal medya hesabından o anlara yer veren güzel oyuncu, paylaşımına hem Türkçe hem İngilizce olarak "Selamlar! HOLA! USA dergisiyle çok güzel bir çekim ve röportaj gerçekleştirdik. Emeği gecen harika ekibe teşekkür ederim. Çok iyisiniz!" şeklinde not düştü.

MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Çırağan Sarayı'nda yapılan çekimler sonrası açıklama yapan Neslihan Atagül, şu ifadelerde bulundu: ''Dünyanın bambaşka yerlerinde, kilometrelerce uzaklıkta başka dillerden, başka ırklardan insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici.''