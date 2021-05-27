Unreal Engine 5 sistem gereksinimleri neler? Unreal Engine 5 erken erişime açıldı!
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Unreal Engine 5 sistem gereksinimleri neler? Unreal Engine 5 erken erişime açıldı!

Unreal Engine 5 sistem gereksinimleri neler? Unreal Engine 5 erken erişime açıldı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Epic Games, Unreal Engine 5 oyun motorunun erken erişime açıldığını duyurdu. Unreal Engine 5 erken erişime açılarak oyunseverler tarafından denenmeyi bekleyecek.

Oyunseverleri bilgilendiren açıklama Epic Games'ten geldi. Epic Games Unreal Engine 5 oyununun erken sürümünü indirerek oyunu deneme imkanına erişilebilir.

Oyun geliştiricileri bugünden itibaren Unreal Engine 5'in erken erişim iyileştirmesini Epic Games başlatıcısı üzerinden indirebilir ve yeni modern oyun motorunun en merak edilen yeni özelliklerini test edebilir.

Özellikleri test edebilecek örnek oyun Valley of The Ancient Epic Games Başlatıcısı'nda 100 GB. Tüm depoyu çalıştırmak için minimum sistem gereksinimleri NVIDIA GTX 1080 veya AMD RX Vega 64, 8 GB VRAM ve 32 GB RAM. 30 FPS için 3.4 GHz hızında 12 çekirdekli CPU, NVIDIA RTX 2080 veya AMD Radeon 5700 XT ve 64 GB RAM tahmin ediliyor.

Unreal Engine 5 sistem gereksinimleri neler? Unreal Engine 5 erken erişime açıldı!

Demoyu tam olarak çalıştıramasanız da içeriğini kontrol ederek erken erişimde bulunan yeniliklerin her bir tanesinden nasıl yararlanabileceğinizi çözebilirsiniz.

Epic Games tarafından söylenilene göre Unreal Engine 5 yeni sanallaştırılmış mikropoligon sistemi, yeni ışıklandırma sistemi ve yeni animasyon sistemi gibi özellikler ile beraber görsel anlamda yeni bir çağ kazandırmaya doğru gidiyor.

UNREAL ENGINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

  • Windows 7 64-bit
  • Sistem: Masaüstü, Notebook ya da Mac.
  • İşletim sistemi: Windows 7 64-bit ya da Mac OS X 10.9.2 ya da daha üst sürümler
  • İşlemci: Quad-core Intel ya da AMD processor, 2.5 GHz ya da daha hızlı işlemciler
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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