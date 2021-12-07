Unreal Engine 5 ile geliştirilen Matrix Awakens konsollara çıkış yapacak

Yeni nesil bir konsola sahip değilseniz Matrix Awakens adlı Unreal Engine 5 teknoloji demosunu deneyimleme şansına sahip olamayacaksınız. Konsollarda ön yüklemeye açılan Matrix Awakens'ta Keanu Reeves, "Gerçeğin ne olduğunu nerden biliriz?" sözlerine yer verdiği 15 saniyelik bir fragman yayınlandı.

Yeni nesil konsollarda ücretsiz olarak oynanacak aksiyon ve macera oyunu, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience'ın ön yüklemesi açıldı. Matrix Awakens, 9 Aralık tarihinde yeni nesil konsollar için piyasaya sürülecek.

Epic Games ve ortaklarının yanı sıra Lana Wachowski'nin de dâhil olduğu orijinal film ekibi üyeleri tarafından oluşturulan 'MATRIX AWAKENS: AN UNREAL ENGINE 5 EXPERIENCE, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un performanslarını içeren Matrix'in gerçekliği büken evrenine vahşi bir yolculuk sunuyor.

THE MATRIX AWAKENS FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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