Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
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Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu

Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
09.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:50

Bodrum'un gözde mekanlarından olan ZAYO Beach'te çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken plastik iskele ve şezlonglar ise kullanılamaz hale geldi.

Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi üzerindeki ünlülerin uğrak mekanı olan ZAYO Beach adlı işletmede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

İSKELE VE ŞEZLONGLAR KÜL OLDU

İşletme içerisinde istiflenmiş yüzer plastik iskele ve şezlongların tutuştuğu yangında, alevler metrelerce yüksekliğe çıktı. Bir süre sonra alevler daha fazla büyüyerek çevredeki ağaçlara kadar ulaştı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın yerine sevk edildi.

Ünlülerin uğrak mekanı küle döndü

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Olay yerine ulaşan Yalıkavak, Gölköy ve Ortakent ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrasında iş yerinde büyük çapta maddi hasar olduğu görüldü.

Ünlülerin uğrak mekanı küle döndü
Ünlülerin uğrak mekanı küle döndü
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu

Kaynak: İHA

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