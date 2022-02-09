Ünlüler camiasında bir boşanma haberi daha! Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan ayrıldı

Ünlüler dünyasında bir boşanma haberi de Emrah'tan geldi. Magazinkolik'teki bilgiye göre Emrah, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Sibel Erdoğan'dan boşandı.

ÇİFTİN İKİ ÇOCUKLARI VAR

Şarkıcı Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor. Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle ise yoğun eleştiri alıyor.

ÇOCUKLARINA ŞARKI YAPTI

Diğer yandan Emrah geçtiğimiz günlerde, çocuklarına adadığı bir şarkı bestelediğini ve bu şarkı için klip çektiğini söylemişti.

SILA VE HAZER AMANİ BOŞANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl adı aşk dedikodularına karışan ikili kısa sürede nikah masasına oturmaya verdi. Sade bir nikah töreniyle evlenen çift, ani bir kararla 1 yılına ardından tek celsede boşandı.

MERVE DİZDAR VE GÖKHAN ALDUNDAŞAR'IN BOŞANMASI DA ÇOK KONUŞULDU

3 yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla geçtiğimiz haziran ayında bitiren çift, dostluklarını hala devam ettiriyor ve sık sık görüşmeye devam ediyor. Öte yandan ikilinin sosyal medya hesabında birbirleri ile olan fotoğraflarını silmemesi barışma sinyalleri olarak yorumlanıyor.

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