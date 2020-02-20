Ünlü YouTuber Selçuk Hoş ile Güney Kore'yi Gezin!

20.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:44

Kendi müzikleri K-Pop, dizileri K-Drama ve oldukça popüler kozmetik ürünleri K-Beauty gibi daha sayabileceğimiz birçok alanda isimlerini duyurmalarının ardından, insanlar uzak doğu seyahatinde artık çoğunlukla Güney Kore'yi, özellikle başkent Seoul'u tercih ediyor.

Güney Kore'ye bir gün yolunuz düşerse, orayı gezen turistlerin çoğunluğunu Türk'lerin oluşturduğunu görmeniz muhtemel, çünkü Kore dalgası ülkemizde hızla ilerliyor ve insanlarda bunun çıkış noktası Güney Kore'yi ziyaret etme isteği uyandırıyor.

Ülkenin son ziyaretçilerinden biri, Güney Kore severler içerisinde de tanınan ve YouTube'da özellikle Kore müziği olan K-Pop hakkında içerikler üreten Türk YouTuber Selçuk Hoş oldu. Kanalında ülkeyi ziyaret etmek isteyip de henüz ziyaret etmemiş kişileri videoları aracılığı ile kendisiyle beraber gezdiren Selçuk Hoş, bizler için çok güzel bir içerikler oluşturmuş ve Güney Kore'yi bizlere tüm gerçekleriyle tanıtmış.Eğer Kore'ye gitmek istiyorsanız, gelin beraber Selçuk Hoş videolarında gördüklerimiz kadarıyla nelerle karşılaşabileceğinize bakalım.

1.Başkent Seoul ve Popüler Mekanları

Güney Kore'nin popüler olan her şeyi neredeyse başkent Seoul'de bulunuyor. Hongdae adlı clublarıyla meşhur sokaktan tutun, eski zamanlardan kalma geleneksel Kore saraylarına kadar çoğu şey Seoul'de. YouTuber Selçuk Hoş'un da videolarında gösterdiği gibi gerçekten gezilesi yerlere sahip.

2.K-Pop & Popüler Kültür Mekanları

Günümüzde BTS, EXO ve BLACKPINK gibi dünya çapında milyonlarca fanı bulunan müzik grupları K-Pop sektöründen çıkıyor ve bu gruplarla ilgili çoğu mekanı Seoul'de ziyaret edebilirsiniz.

3.Geleneksel Yemekler & Dahası

Güney Kore giderseniz, yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de geleneksel yemeklerini tatmak, eski zamanlardan kalma Kore saraylarını ve evlerine göz atmak. Hatta Koreliler saraylarını geleneksel kıyafetleri ile gezebilmeniz için size kıyafet bile sağlıyor!

Kaynak: Bültenler