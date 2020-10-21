Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı
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Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı

21.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:13

Sosyal medya platformu YouTube'da 680 bin takipçisi bulunan Andrei Burim, canlı yayında konuk ettiği bir kadının başını masaya vurarak darbetti. Saniye saniye kaydedilen şiddet sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

Canlı yayın platformu Twitch.tv'de yayın yapan 'Mellstroy' lakaplı Rus YouTuber Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını darbetti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI İSTEDİ

Efremova, canlı yayın sırasında Burim'in kendisinden 'güzel bir fiziğe sahip olduğu için' sosyal medya hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını istediğini söyledi.

BAŞINI BİR KAÇ KEZ MASAYA VURDU

Bunun üzerine 680 bin takipçisi olan Burim, 'böyle bir şey istemediğini' söyleyerek, konuğunun başını birkaç kez üst üste masaya vurdu. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken ağzından ve yüzünden yaralanan Alena Efremova, Burim'den şikayetçi oldu.

Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı
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