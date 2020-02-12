Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
Haberler » Magazin » Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu - Magazin

Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

TRT 1 ekranlarının absürt komedi türündeki dizisi Tutunamayanlar'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Çektiği Vine'larla tanınan Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu. Ünlü Youtuber, dizide Keloğlan karakterini canlandıracak.

12.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:31
Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Kafalar Karışık sinema filminde başrol oynayan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü Youtuber , TRT 1'in absürt komedi türündeki dizisi Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu. Atakan Özyurt, dizide Keloğlan karakterine hayat verecek.

TUTUNAMAYANLAR 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İş kurmak için Belgin'den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez. İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak? Tarık'ın Belgin'i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık'ı evden kovmaya karar verir. Cemile'nin alt katını kiralayan Hicabi'nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak… Self-servis girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İrem kafe için yeni tasarım fikirleri geliştirir. Kafeye gelen eski bir arkadaşı ise İrem'i bir hayli zor duruma sokacaktır.

ATAKAN ÖZYURT KİMDİR?

Atakan Özyurt, 1993 yılında 'da doğmuştur. Eğitimini Tıbbi Labaratuar Bölümü'nde tamamlamıştır. Çektiği Vine'larla tanınan Fatih Yasin ile tanışan Atakan Özyurt, daha sonra sosyal medyada paylaştığı videolar ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmıştır.


Haber Videosu

: Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler