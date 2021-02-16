Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu
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Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

16.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:43

83 yaşındaki tanınmış psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, evinde eşi tarafından ölü bulundu. Düşerek hayatını kaybettiği belirlenen yazarın evinde incelemeler devam ediyor.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yaptı.

Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı. 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazdı.

Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (5)
HUY: Çok şirin ve canayakın adamdı, yazık olmuş.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SEMİHA: Allah rahmet eylesin Türkiye bir değerli insanı yitirdi çok üzüldüm.
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
BRO: Allah rahmet eylesin. Koca bir çınar daha gitti.
Cevap Yaz 40 Yayından Kaldır
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