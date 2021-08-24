Ünlü yayıncı Dr Disrespect, Twitch'e dava açıyor!
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Ünlü yayıncı Dr Disrespect, Twitch'e dava açıyor!

Ünlü yayıncı Dr Disrespect, Twitch'e dava açıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ünlü yayıncı Herschel "Guy" Beahm IV ya da bilinen adıyla Dr DisRespect, herhangi bir sebep belirtilmeksizin banlandığı popüler canlı yayın platformu Twitch'e dava açıyor.

2020'nin Haziran ayında sebebi açıklanmadan Twitch'ten yasaklanan ünlü yayıncı Dr Disrespect, popüler canlı yayın platformuna dava açıyor!

Dr Disrespect, yasaklı olduğu süre boyunca YouTube üzerinden içerik üretmeye devam ediyordu. Yasaklanmasının üstüne içeriklerinde bundan bahsetmemeye dikkat eden yayıncı, yasaklanmasının birinci yıl dönümünde bazı açıklamalarda bulundu. Neden yasaklandığını öğrendiğini belirten yayıncı, Twitch'e dava açacağını da açıkladı.

Ünlü yayıncı Dr Disrespect, Twitch'e dava açıyor!

NEDEN BANLANDIĞIMI BİLİYORUM VE TWITCH'E DAVA AÇACAĞIM"

"Bunun hakkında konuşamam fakat çoğu insan bana neden yasaklandığını biliyor musun diye soruyor. Evet artık biliyorum (aylardır biliyordum). Onları dava etmemizin bir nedeni var. Başka nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Tazminat miktarı ve…"

Dr Disrespect, yasaklanmasından muzdarip olduğundan ve zarar gördüğünden bahsederken hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. TwitchTracker'a göre yasaklandığı sırada yayıncı 23 bine yakın aboneye sahipti. Yayınlarını takip edenler anlık aldığı bağış miktarlarını da biliyordur.

İçerik üreticilerini yasaklama nedenini açıkça belirtmeyen Twitch, "Bir yayıncının, Topluluk Kurallarımızı veya Hizmet Şartlarımızı ihlal ettiğine dair bir kanıta sahip olduğumuzda, yasaklayabiliriz." haricinde bir açıklamada bulunmadı. Fakat Dr Disrespect Twitch'e dava açtığında nedeni ortaya çıkabilir, ancak şu anda durumun sıkı takipçileri için sebeplerin öğrenilmesine daha var gibi duruyor.

Kaynak: Playerbros

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