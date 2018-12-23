Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Payitaht Dizisine Eleştiri: Böyle Bir Abdülhamid Yok

CNN Türk ekranlarında yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında konuk olan Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, TRT'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisini eleştirdi."Dizi için konuşmayalım gücenirler" diyen Ortaylı, "Böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" ifadelerini kullandı.

ABDÜLHAMİD'İN TARIM POLİTİKASI

Ortaylı, Sultan Abdülhamid dönemindeki tarım politikasını, "Onun yaptığı reformlarla, gelişen dışarıya açılan ordusunu besleyen bir tahıl üretimi maalesef aradan yüzyıl geçmeden bizim çok demokratik hükümetlerimiz tarafından yerle yeksan edilmiştir. 10 sene evvel sattığı mahsulatı şimdi alıyor başka yerlerden bu şaşılacak bir şey." sözleriyle ifade etti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı

'HİÇ RENK VERMEYEN, SUSKUN BİR PADİŞAHTI'

"Son derece suskun, tedbirli konuşan, hiç renk vermeyen belki ses tonuyla bile öyle olan bir padişahtı" dediği Abdülhamid'i en iyi canlandıran kişinin Nahit Sırrı Örük olduğunu da sözlerine ekledi.

Bugünlerde yayınlanan Abdülhamid dizisi için "Dizi için konuşmayalım gücenirler, böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" diyen Ortaylı, daha önce de çok konuşulan, sultanın konsolosa tokat attığı sahneyi "Osmanlı padişahı konsolos falan dövmez, sadece bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık" sözleriyle eleştirdi.