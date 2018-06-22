Ünlü Sunucu Müge Anlı, Canlı Yayında Zahide Yetiş'in Anne Olduğunu Duyurdu

Geçtiğimiz hafta doğum iznine çıkan sunucu Zahide Yetiş doğum yaptı.

MÜGE ANLI DUYURDU

Zahide Yetiş'in doğum haberini ilk duyuran Atv'de program yapan Müge Anlı oldu. Müge Anlı, sezon arası verdiği programının son dakikalarında Zahide Yetiş'in doğuma gittiğini söyledi.

ARAS BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Zahide Yetiş, 3 kilo 900 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Aras' adını verdi.

HER ANINI PAYLAŞTI

Karnı burnundayken bile programını sunmaya devam eden Zahide Yetiş, izleyenleriyle 9 ay boyunca bebeğiyle ilgili tüm gelişmeleri paylaşırken, son günlerine kadar çalışmaya devam etmişti.

Sunucu Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında evlenmişti.