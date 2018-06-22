Ünlü Sunucu Müge Anlı, Canlı Yayında Zahide Yetiş'in Anne Olduğunu Duyurdu
Ünlü sunucu Müge Anlı, canlı yayında yakın arkadaşı ve meslektaşı Zahide Yetiş'in doğum yaptığını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta doğum iznine çıkan sunucu Zahide Yetiş doğum yaptı.
MÜGE ANLI DUYURDU
Zahide Yetiş'in doğum haberini ilk duyuran Atv'de program yapan Müge Anlı oldu. Müge Anlı, sezon arası verdiği programının son dakikalarında Zahide Yetiş'in doğuma gittiğini söyledi.
ARAS BEBEK DÜNYAYA GELDİ
Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Zahide Yetiş, 3 kilo 900 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Aras' adını verdi.
HER ANINI PAYLAŞTI
Karnı burnundayken bile programını sunmaya devam eden Zahide Yetiş, izleyenleriyle 9 ay boyunca bebeğiyle ilgili tüm gelişmeleri paylaşırken, son günlerine kadar çalışmaya devam etmişti.
Sunucu Zahide Yetiş ile Cem Arısoy 2014 yılında evlenmişti.
YORUMLAR (8)
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ölsede halva yesek.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bir -şey- daha dünyaya geldiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VALLA KAYBOLAN COCUK BULUNDU SANDIM MALMISINIZ.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ADINI NE KOYMUŞLAR ACABA AY YAŞASIN DOLAR 2500 OLMUŞ, EURO 3500 OLMUŞ İŞSİZLİK SON BULMUŞ, MEMLEKETTE TERÖR BİTMİŞ GİBİ BİR HABER ÇOK SAĞOLASIN MÜGE HANIM ALLAH SENDEN RAZI OLSUN GEREKSİZ BİR YARATIK DAHA GELDİ DÜNYAYA DESENE BARİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bir lüzumsuz daha üremişCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır