Ünlü sunucu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı

A Haber sunucusu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı. İzmir depreminde yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiren sunucu, virüsü annesi ve kardeşine de bulaştırdı.

İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altından çıkarıldığı anlarda gözyaşına boğulan A Haber sunucusu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı.

"ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRİYORUM"

Deprem döneminde saatlerce canlı yayın yaparak dikkatleri üzerine çeken sunucu, Instagram'dan açıklama yaptı. Helvacı, "Günlerdir sormuşsunuz neden yayınlarda olmadığımı… İzmir'den döndüğümde Covid-19 belasına yakalandım. Semptomlu ve zor bir süreç geçirdim, geçiyorum. İşin kötüsü anneme ve kardeşime bulaştırdım. Üçümüz farklı semptomlara sahibiz. Süreç devam ediyor. Henüz atlatamadık. Mesajlara, aramalara dönemediğim zamanlar oldu bu süreçte anlayışınıza sığınıyorum. Ama her birini gördüm. Arayan, soran yanımızda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

AYDA BEBEĞİN SAĞ OLDUĞUNU DUYUNCA AĞLAMIŞTI

A Haber spikeri Cansın Helvacı, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremden 91 saat sonra Ayda bebeğin enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenince canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu. Ağlamaktan konuşmakta zorlanan Helvacı, sadece "Allah'ım çok şükür" diyebilmişti.