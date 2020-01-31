Ünlü sunucu Dilay Kemer'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme
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Ünlü sunucu Dilay Kemer'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

FLAŞ... 2018 yılında kanser olan ve ilik nakli gerçekleştirilen Kemer, geçtiğimiz yıl yeniden kansere yakalanmıştı. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Kemer'in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme var

31.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:41
Ünlü sunucu Dilay Kemer'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Sosyal medya hesabından 1.5 yıl önce hastane odasında çekilmiş bir karesini paylaşan Dilay , "30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son.

Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var. Bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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