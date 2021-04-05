Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Şimdilerde Haber Global ekranlarında program sunan ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye başladı. Son olarak göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Aydın'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Kanal D ekranlarında haber spikerliği yaparak adından söz ettirmeye başlayan Buket Aydın, işinden istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden de tek celsede boşanmıştı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buket Aydın'ın geçtiğimiz günlerde de bir süredir birlikte olduğu Emir Sarıgül ile ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Bir süre dinlendikten sonra Haber Global ekranlarında 'Koltuk' isimli programın sunuculuğunu yapan Buket Aydın, 283 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Son olarak göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren sunucu, takipçilerine güzel bir hafta dileyerek peş peşe pozlarını paylaştı.

Paylaşımına yapılan yorumları sınırlandıran Buket Aydın'a birçok yorum ve beğeni geldi.

İşte Buket Aydın'ın pozları...