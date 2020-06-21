Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 107 yaşına girdi
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Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 107 yaşına girdi

MERSİN'de yaşayan, tanınmış sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 107'nci yaşını kutladı.

Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 107 yaşına girdi
21.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:44

MERSİN'de yaşayan, tanınmış sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 107'nci yaşını kutladı. Gençlere önerilerde bulunan Çığ, "Çok okuyun, çok çalışın" dedi. 

Mersin'deki evinde kızı Esin Çığ ile birlikte yaşayan İlmiye Çığ'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Çığ'ın evinin bahçesindeki kutlamada, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası müzik dinletisi sundu. Kutlama için herkese teşekkür eden İlmiye Çığ, gençlere de öğütlerde bulundu. "Çok okuyun, çok çalışın" diyen Muazzez İlmiye Çığ, "Gençler aydınlıktan ayrılmasınlar. Atatürk'ün yolundan ayrılmasınlar. Memleket için geleceğiniz için kendiniz için en doğru yol bu yoldur. Biz okurken tek amacımız bir an önce mezun olup ülkemize yardım etmekti. Çünkü o kadar geri kalmış bir ülkeydik ki. Bu kadar geri kalmış bir ülkenin 80 yılda bu hale gelmesi son derece büyük bir şey. Avrupa'nın 400 yılda yaptığını biz 80 yılda gerçekleştirdik. Bu çok önemli. Memleketimizin istikbali için çok ümitliyim" dedi.

Muazzez İlmiye Çığ'ı yeni yaşında yalnız bırakmayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Muazzez İlmiye Çığ'ın 107'nci yaşını kutluyoruz. Mersin'de olmasından dolayı çok mutluyuz. Çok yiğit, çok cesur, birikimli bir hanımefendi. Gençlere çok önem veriyor. Bunu bugün bir kez daha dile getirdi. Yazılarıyla hepimize örnek oluyor" diye konuştu.

Ziyaretlerden dolayı mutlu olan Muazzez İlmiye Çığ, kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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