Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini verdi
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini verdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Uzun süre kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ettikten sonra sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hayranlarına müjdeyi verdi. Katıldığı programda gelecek planlarını anlatan Erbil, "Gelecek sezon ekranlara döneceğim" dedi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçirdiği hastalık ve geleceğiyle ilgili konuştu.

Kendisiyle ilgili merak edilenleri bildiğimiz üslubuyla yanıtlayan Erbil, gelecek sezon ekranlara döneceğinin müjdesini de hayranlarına verdi.

"BİR TEDAVİ 40-50 BİN LİRA"

Hastalığıyla ilgili de konuşan ünlü şovmen, "Kaçış sendromu Türkiye'de iki dünyada 30 tane var. Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 40 bin lira 50 bin lira tutuyor. Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya'da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için. 21 günde bir uygulanıyor" dedi.

"İKİ SENEDİR ÇOK BÜYÜK ZARARIM VAR"

Hastalık sürecinde ekonomik sıkıntılar da yaşadığını belirten Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"İki senedir çok büyük zararım var, birikimlerim de gayrimenkuldü şimdi onlardan da kira gelmiyor. Yeniden başlayacağız çalışmaya. Ama çok şükür bu zamana kadar hiçbir şeyimi satmadım. Yoksa Serdar (Ortaç) gibi olmuştum. Çocuklarımın hepsine birer ev aldım, gelecekleri garanti."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini verdi
Servet Uzun
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