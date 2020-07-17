Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, başladığı kök hücre tedavisi nedeniyle saçlarını kazıttı
Mehmet Ali Erbil, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak ünlü isim, kemik iliğinde meydana gelen değişimden ötürü kök hüçre tedavisine başlamıştı. Oyuncu ve şovmen Erbil, tedavi sebebiyle saçlarını kazıttı.
17.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:15
Kaçış sendromu hastalığıyla uzunca bir süredir mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in son hali sosyal medayada paylaşıldı, şovmenin sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Erbil saçlarını kazıttı.
Kuaföre giderek saçlarını kazıtan Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Hastalık nedeniyle zor günler geçiren Erbil'e Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.
İşte ünlü şovmenin son hali;