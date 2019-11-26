Ünlü şefler öğrenciler ile mutfağa girdi

26.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:36

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kariyer günleri kapsamında usta şefleri konuk etti. Öğrenciler, Türkiye'nin en saygın otellerinde yönetici şeflik yapan tecrübeli isimlerle birlikte mutfağa girerek yemek yaptı.



Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kariyer günleri kapsamında usta şefleri konuk etti. Yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri Türkiye'nin en saygın otellerinde yönetici şeflik yapan tecrübeli isimlerle birlikte mutfağa girdi ve yemek yaptı. Okulda düzenlenen söyleşide şefler Deniz Aydemir, Ahmet Yalçınkaya, Hakan Kurt, Ali Kemal Aydemir, Erdal Demir ve Neclan Karataş öğrencilere mesleklerine yönelik tavsiyelerde bulundu.



Okul Müdürü Kezban Erdoğan, "Okulumuzun yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerimizin ustalarımızın engin bilgilerinden faydalanmaları için onları okulumuza davet ettik. Sağ olsunlar ustalarımız da bizleri kırmayıp geldiler. Burada öğrencilerimize bilgiler verdiler. Bu etkinliğin öğrencilerimize çok şey katacağına inanıyorum. Benzer etkinliklerle öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.



Mesleğin zor olduğunu söyleyen şef Deniz Aydemir, "Mesleğimiz gerçekten zor bir meslek. Bu mesleği severek yapmalarını ve gözlerindeki ışığın kaybolmamasını istiyorum. Bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Gün geliyor evinizden, ailenizden uzak kalıyorsunuz ama elde ettiğiniz başarı sizi çok mutlu ediyor. İleride bu mesleği yapmak isteyen kardeşlerimiz sürekli kendilerini geliştirsinler, asla pes etmesinler. Zorlu bir süreç ama sonucunda mutluluk veren bir meslek" diye konuştu.



Öğrenciler ise mesleğinde ustalaşmış şeflerin tecrübelerini dinlemekten dolayı şanslı olduklarını dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA