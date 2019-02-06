Ünlü Şef Somer Sivrioğlu'nun Eşi Aslı Sivrioğlu, İhaneti Nasıl Öğrendiğini Anlattı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşayan 18 yıllık eşini programın editörlerinden biriyle aldattığı iddia edildi. Somer Sivrioğlu'nun eşi İhaneti doğrulayarak nasıl öğrendiğini de anlattı.

"MESAJLAŞMALARINI YAKALADIM"

18 yıldır evli olan Somer Sivrioğlu'nun MasterChef programında editör olarak çalışan evli bir kadınla samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşayan eşi Aslı Sivrioğlu, ihanet ve boşanma iddialarını doğruladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haber müdürüne açıklama yapan Aslı Sivrioğlu, "Arkadaşlarımın restaurantta görüp bana haber vermesiyle öğrendim. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım." dedi.

EDİTÖR KADINDA BOŞANIYOR

Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı iddia edilen editör kadınında evli olduğu ortaya çıktı. Editör kadının eşi, yaptığı açıklamada geçtiğimiz yılın son aylarında ihaneti öğrenerek boşanma davası açtığını söyledi.

Somer Sivrioğlu ve Aslı Sivrioğlu

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Avustralya'da eşi Aslı Sivrioğlu'yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul'a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu'nun yasak bir aşk yaşadığı iddia edildi. Sivrioğlu'nun eşi aldatma iddialarını doğrularken ünlü şef sessizliğini korudu.