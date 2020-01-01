Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur mini elbisesiyle göz doldurdu
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Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur mini elbisesiyle göz doldurdu

Zeynep Mansur, yeni yılda Adana Seyhan Otel'de sahne aldı. Yılın ilk dakikalarında herkese sağlık ve mutluluk dileyen güzel şarkıcı "Kadınların, çocukların, hayvanların şiddet görmediği, ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulmadığı bir yıl dilerim." dedi

01.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:41
Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur mini elbisesiyle göz doldurdu

Dört saat sahnede kalan , Adanalı hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşatırken, giydiği Murat Acar imzalı kırmızı mini elbisesi ile göz doldurdu.

Mansur, "Bayan bacak" lakabının hakkını fazlasıyla verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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