Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur mini elbisesiyle göz doldurdu

01.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:41

Dört saat sahnede kalan Zeynep Mansur, Adanalı hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşatırken, giydiği Murat Acar imzalı kırmızı mini elbisesi ile göz doldurdu.

Mansur, "Bayan bacak" lakabının hakkını fazlasıyla verdi.



