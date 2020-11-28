Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu
28.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:49
Ünlü şarkıcı, sunucu Zeynep Mansur'un sunumuyla hafta içi her akşam saat 20.00'de Milyon TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak 'Havalar 1500' programında bölge bölge, il il hava durumu seyirciye anlatılacak.
'Havalar 1500' programı, ünlü şarkıcı, sunucu Zeynep Mansur'un sunumuyla hafta içi her akşam saat 20.00'de Milyon TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
DANS ŞOVU OLACAK
30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile görücüye çıkacak 'Havalar 1500' popüler şarkılar ve Zeynep Mansur'un dans şovları eşliğinde izleyiciyle buluşacak.
PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
'Havalar 1500', 30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Milyon TV'de başlıyor.