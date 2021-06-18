Ünlü şarkıcı talihsiz kaza yaşadı

11 Haziran'da sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan yeni şarkısı "Masal Kuşu"nu müzikseverlerle buluşturan İpek Açar, aynı gün kaza geçirdi.

Düşerek ayak bileğini burkan İpek Açar, ayağının üst tarafı morarıp, duyduğu ağrı şiddetlenince hastaneye başvurdu ve 'bağ dokusu zedelenmesi' teşhisi ile ayağı bandaja alındı ve sevilen sanatçıya 15 gün yürüme yasağı konuldu. İpek Açar, yakınlarının yaşadığı kazaya 'nazar değdi' diyerek yorum yapmasına ise 'Fotoğraf çekimleri, klip, montaj, tanıtım koşturması derken bence yoruldum, koşturma sırasında ayağımı nasıl burktuğumun bile farkına varmadım, tamamen yorgunluk" diyor.

Kaynak: Snob Magazin