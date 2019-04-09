Ünlü Şarkıcı Suavi, Yerel Seçim Tartışmasına Dahil Oldu, Hem CHP Hem de HDP'ye Selam Çaktı
Şarkıcı Suavi, yerel seçim tartışmalarına dahil oldu. Sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'na "Günaydın İstanbul Belediye Başkanı" diyen Suavi, Muş'ta seçimi kaybeden Sırrı Sakık'a da "Günaydın" diyerek "Tükenmeyin" ifadesini kullandı.
Ünlü şarkıcı Suavi de yerel seçim tartışmalarına dahil oldu.
"TÜKENMEYİN" DEDİ
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak henüz mazbatası verilmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu ve HDP'nin Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı ile ilgili paylaşımda bulunan Suavi, ünlü şarkısı 'tükenme'ye gönderme yaparak iki siyasetçiye "Tükenmeyin" dedi.
SIRRI SAKIK BEĞENDİ
Muş seçimlerini AK Parti'ye kaybeden Sırrı Sakık bu tweet'i beğenirken Ekrem İmamoğlu paylaşım ile ilgili bir yorum yapmadı. Bilindiği gibi Sakık, Muş seçimlerinde ciddi usulsüzlükler olduğunu iddia etmişti.
YORUMLAR (112)
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tam bir gulyabaniCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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terörist sevici provakatör . . .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Çok normal karşılıyorum ve artık hiç şaşırmıyorum. Bazıları pkk kamplarını bile ziyarete gidebilir ilerleyen tarihlerde.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Vay gundi vayCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Istanbula selhatin Demirtaş kayum atadiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır