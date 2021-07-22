Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Marmaris fotoğrafları büyük ilgi gördü
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Marmaris fotoğrafları büyük ilgi gördü

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Marmaris fotoğrafları büyük ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü popçu Simge Sağın, sosyal medya hesabından Marmaris tatilinden fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü popçu Simge Sağın, sosyal medya hesabından Marmaris tatilinden fotoğraflarını paylaştı. Ünlü popçunun paylaştığı fotoğraflar yoğun ilgi gördü.

Öpücem, Yankı, Başı Dertte gibi parçaları ile tanınan ünlü popçu Simge Sağın, tatilini Marmaris'te geçiriyor. Sosyal medyayı sık kullanması ile bilinen ünlü şarkıcı, Marmaris'teki tatiline ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının mavi tur esnasında siyah bikinisi ile "Yaz" notunu düştüğü paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü. - MUĞLA

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Marmaris fotoğrafları büyük ilgi gördü
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Marmaris fotoğrafları büyük ilgi gördü
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Marmaris fotoğrafları büyük ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti
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