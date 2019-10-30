Bomba iddia: Ünlü şarkıcı Sıla ile Hazer Amani bu pazar evleniyor

30.10.2019 19:59

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra bir süredir ünlü şef Hazer Amani ile birlikte olan ünlü şarkıcı Sıla ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ünlü çift, 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle evlenecekler.

HAMİLELİK İDDİALARINI MENAJERİ YALANLADI

Acele evliliğin sebebinin, hamilelik olabileceği iddia edildi. Programın sunucularından Eylem İpek Şafak menajerin ise bu iddiayı yalanladığını söyledi.

SAMİMİ ŞEKİLDE UYURKEN YAKALANMIŞTI

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında Masterchef'in ünlü şefi Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı. Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.