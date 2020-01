: Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı

03.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:43

2 sene önce en yakın arkadaşından yapılan böbrek nakliyle hayata tutunan ancak ömrü boyunca sağlığına çok dikkat etmek zorunda olan gösteri dünyasının ünlü ismi Selena Gomez, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

ALBÜM ÇALIŞMALARI YORDU

Hawaii'de, kalabalık bir arkadaş topluluğuyla yat turuna çıkan Gomez'in fazla kiloları gözlerden kaçmadı. Yeşil bikinisiyle göz dolduran genç yıldızın, yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni albümünün ardından dinlemeye çekildiği öğrenildi.

"DİNLENMEYİ HAK EDİYOR"

Bu amaçla tatile çıkan Gomez hakkında, "Rare adlı üçüncü stüdyo albümü üzerinde çalışmayı tamamladığı için biraz dinlenmeyi ve rahatlamayı hak ediyor" yorumları yapıldı.

2015'TEN BERİ YAPTIĞI EN KAPSAMLI MÜZİK PROJESİ

Güzel şarkıcı ve oyuncunun 2015'te çıkardığı Revival albümünden beri yaptığı en kapsamlı müzik projesi olan Rare albümü ise 10 adet parça içeriyor.

Şarkı listesi ise şöyle:

*Dance Again

*Ring

*Vulnerable

*People You Know

*Let Me Get Me

*Crowded Room" ft. 6lack

*Kinda Crazy

*Fun

*Cut You Off

*A Sweeter Place ft. Kid Cudi.

