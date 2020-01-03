Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, son albümünü tamamlayıp piyasaya sürdükten sonra arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek ve tatil yapmak için Hawaii'ye gitti. Hawaii'de bir yatta objektiflere yakalanan güzel yıldızın fazla kiloları gözlerden kaçmadı.
2 sene önce en yakın arkadaşından yapılan böbrek nakliyle hayata tutunan ancak ömrü boyunca sağlığına çok dikkat etmek zorunda olan gösteri dünyasının ünlü ismi Selena Gomez, uzun bir aradan sonra görüntülendi.
ALBÜM ÇALIŞMALARI YORDU
Hawaii'de, kalabalık bir arkadaş topluluğuyla yat turuna çıkan Gomez'in fazla kiloları gözlerden kaçmadı. Yeşil bikinisiyle göz dolduran genç yıldızın, yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni albümünün ardından dinlemeye çekildiği öğrenildi.
"DİNLENMEYİ HAK EDİYOR"
Bu amaçla tatile çıkan Gomez hakkında, "Rare adlı üçüncü stüdyo albümü üzerinde çalışmayı tamamladığı için biraz dinlenmeyi ve rahatlamayı hak ediyor" yorumları yapıldı.
2015'TEN BERİ YAPTIĞI EN KAPSAMLI MÜZİK PROJESİ
Güzel şarkıcı ve oyuncunun 2015'te çıkardığı Revival albümünden beri yaptığı en kapsamlı müzik projesi olan Rare albümü ise 10 adet parça içeriyor.
Şarkı listesi ise şöyle:
*Dance Again
*Ring
*Vulnerable
*People You Know
*Let Me Get Me
*Crowded Room" ft. 6lack
*Kinda Crazy
*Fun
*Cut You Off
*A Sweeter Place ft. Kid Cudi.
Haber Videosu: Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı
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selana duy sesimi seni çok fazla beğeniyorum.ben senin gizli hayranınım.seni seviyorum galiba la.ben avni.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır