Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Instagram hesabından paylaştığı videonun altına "file dönmüşsün" yazan takipçisine ateş püskürdü. Karaca, "Kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum" dedi.

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Karaca'nın son paylaştığı videoya gelen yorum, ünlü şarkıcıyı sinirlendi.

"FİLE DÖNMÜŞSÜN"

Karaca, geniş kesim etekli elbisesiyle yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaştı. Bu gönderinin altı yorum dolarken, takipçilerinden biri "file dönmüşsün" dedi. Takipçisine sinirlenen Karaca ise, "Ace sponsorluğunda kalbini yıkattırmanı tavsiye ediyorum" diye yanıt verdi.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat - Haberler Magazin
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