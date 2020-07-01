Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
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Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı

Ünlü şarkıcı Keremcem, İran asıllı sevgilisi Gazal ile birlikte Zorlu Alışveriş Marketi'nde alışveriş yaparken görüntülendi. Çiftin AVM'de kaldıkları süre boyunca maske ve eldiven kullanmaları dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
01.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:05

Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, İran asıllı sevgilisi Gazal ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Baş başa alışverişe çıkan Keremcem-Gazal çiftinin, AVM'de kaldıkları süre boyunca, maske ve eldiven kullanmaları dikkatlerden kaçmadı.

BAŞ BAŞA ROMANTİK DAKİKALAR

Mağazaları dolaştıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda başbaşa keyifli bir akşam yemeği yiyen sevgililer, daha sonra AVM'den ayrıldı.

Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı

"EVLİLİK MERAKLISI BİRİ DEĞİL"

Öte yandan Keremcem, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuk olduğu bir canlı yayında ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Keremcem, "Gazal, hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey. 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı

"ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Ünlü şarkıcının İran asıllı sevgilisi ise canlı yayında, "Keremcem'i tanımıyordum. Tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

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