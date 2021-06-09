Ünlü şarkıcı ihanete mi uğradı?
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Ünlü şarkıcı ihanete mi uğradı?

Ünlü şarkıcı ihanete mi uğradı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürüdüğü esnada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Şok eden fotoğrafların ardından Kibariye'nin yaptığı açıklama şaşırttı. İşte detaylar...

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Ünlü çift yine aynı iddialarla gündemde...

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele görüntüsü ortaya çıktı.

UçanKuş TV'ye konuşan Kibariye şunları söyledi:

"Gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki görüntüleri Ali'ye soracağım. Bana orijinal delil lazım. Bu yuvayı 24 sene ayakta tuttum. Bilmem neler için yuvamı yıkamam."

Ünlü şarkıcı ihanete mi uğradı?
Ünlü şarkıcı ihanete mi uğradı?

Kaynak: Snob Magazin

Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam
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