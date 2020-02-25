Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya cesur pozları kadar makyajsız paylaşımları ile de çok konuşuluyor. Hadise'nin bugün paylaştığı makyajsız fotoğraflar, takipçilerinden hayli ilgi gördü.
Sahnelerin sevilen sesi Hadise, cesur pozları kadar makyajsız paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün makyajsız olarak hem siyah beyaz hem de annesiyle birlikte fotoğraflar paylaşan Hadise, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
MAKYAJSIZ VE DOĞAL HADİSE
Son dönemde paylaştığı ve paylaşımlarına "İstediğimi yaparım" notlarını düşenHadise, makyajsız ve doğal fotoğraflarıyla da çok beğeniliyor.
ANNESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Hadise, sabah saatlerinde siyah beyaz bir makyajsız fotoğrafını paylaştı ardından annesiyle birlikte vakit geçirdiği hallerini takipçileriyle paylaştı.
Haber Videosu: Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
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Bence makyajsız hali daha güzel ve doğalCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gözümü Açıp, Bu Tipini Görürsem, DÖRT NALA KOŞMAZSAM NAMERT OLAYIM. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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makyajsızda güzel fakat fizik eskısi gibi deyilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Makyaj , yüze zarar veriyor ; ve kandırmacadan ibaret bence...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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?????Yayından Kaldır
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Kendini tarif etsene biraz :)))1 1 Yayından Kaldır
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Her zaman, doğal güzellikten yanayım.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Aynen katılıyorum sana, bende doğal severim :))2 Yayından Kaldır
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ülkenin degil dunyanin en cirkin kadini . . .Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Makyajsız hali berbatCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır