İş Adamı Faik Öztürk Hastanelik Oldu

56 yaşındaki Faik Öztürk, önceki gün Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı görüntülendi.

"FOTOĞRAFLARI HEMEN SİLİN"

Tekerlekli sandalyeye oturtulan Öztürk'ün yanında bulunan ve avukat olduğunu iddia eden kız kardeşinin, görüntü alan basın mensuplarına "Ben avukatım. Bu fotoğraf çıkarsa size dava açarım. Fotoğrafları hemen silin" sözleriyle tepki göstermesi dikkati çekti.

İş adamı Faik Öztürk, son olarak memleketi Elazığ'dan MHP milletvekili aday adayı olmuş ancak listeye girememişti.