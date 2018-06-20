İş Adamı Faik Öztürk Hastanelik Oldu
Şarkıcı Safiye Soyman'ın sevgilisi 56 yaşındaki iş adamı Faik Öztürk, hastanelik oldu.
56 yaşındaki Faik Öztürk, önceki gün Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı görüntülendi.
"FOTOĞRAFLARI HEMEN SİLİN"
Tekerlekli sandalyeye oturtulan Öztürk'ün yanında bulunan ve avukat olduğunu iddia eden kız kardeşinin, görüntü alan basın mensuplarına "Ben avukatım. Bu fotoğraf çıkarsa size dava açarım. Fotoğrafları hemen silin" sözleriyle tepki göstermesi dikkati çekti.
İş adamı Faik Öztürk, son olarak memleketi Elazığ'dan MHP milletvekili aday adayı olmuş ancak listeye girememişti.
YORUMLAR (24)
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resimler yayınlanmış dava açacak mı ki ....vay be sen bu hallere düşecek adammıydın ya taş gibiadamdın ..ya kardeşim ye iç kendine bak can boğazdan gelir derler...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Safiyeli Faik, sabahlar şenlikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O KARI İLE EVLİ OLDUĞUN SÜRECE HASTANEDEN ÇIKMAZSIN :)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sanatçı olmak nekadar kolay be kardeşimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bi ölmedin be şebekCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır