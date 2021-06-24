Ünlü şarkıcı evleniyor! Düğün tarihini açıkladı
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Ünlü şarkıcı evleniyor! Düğün tarihini açıkladı

Ünlü şarkıcı evleniyor! Düğün tarihini açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış ile evleneceğini duyurdu. Nikah tarihini açıklayan Bastık, annelik itirafıyla da dikkat çekti. İşte Bastık'ın çarpıcı açıklamaları...

Geçtiğimiz yıl nişanlanan çift sonunda nikah tarihini belirledi. Kır düğünü yapacak olan çiftten Bastık, "7 Temmuz'da evleniyoruz" açıklamasını yaptı.

27 yaşındaki Zeynep Bastık, Instagram'da sevenlerinin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı bir takipçisinin "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna verdiği cevapla olay yarattı.

ZEYNEP'TEN ANNELİK SİNYALİ

Bastık, "Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok." diyerek anne olacağının sinyalini verdi.

Ünlü şarkıcı evleniyor! Düğün tarihini açıkladı
Ünlü şarkıcı evleniyor! Düğün tarihini açıkladı
Ünlü şarkıcı evleniyor! Düğün tarihini açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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