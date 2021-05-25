Ünlü şarkıcı evleniyor

Önümüzdeki günlerde yeni şarkısı "Evleneceğim"i sevenleriyle buluşturacak olan şarkıcı gündemde tartışma yaratacak sözlere imza attı.

Şarkıcı, "Evleneceğim ile fark yaratacağız. Şarkıma çok inanıyorum. Bu şarkı, ben şarkıcıyım diye ortalarda gezinip parayla tıklanma satın alan o sözde ünlülere kapak olacak. Bu şekilde yalan dolanla para kazanan isimler biliyorum. Zorlamasınlar valla ifşa ederim" dedi. Şarkısının yeni evlenecek çiftlere eşlik edeceğini savunan Berna Tan, "sizin ufukta evlilik var mı" sorusuna ise, "neden olmasın" diyerek yanıtladı.

BERNA TAN KİMDİR?

30 Mart 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Berna Tan, Kazım Özalp İlköğretim Okulundan mezun olmuştur. Koç burcudur.Bir kaç sene önce katıldığı Pop Star Alaturka yarışması ile isminden söz ettirmiştir. Seçmelerin son üç gününde annesininde çok ısrar etmesi üzerine yarışmaya katılmıştır. O dönemde jüri olarak Bülent Ersoy, Ebru Gündeş ve Orhan Gencebay bulunmakta idi. Yarışmada Ebru Gündeş'in Çok mu Gördünüz şarkısını seslendirmiş ve Gündeş'in ya Budur İşte, aradığım ses bu dediğini yarışmaya alındığını dile getirmiştir.Babasının da sesinin çok güzel olduğun aktaran güzel sanatçı Selçuk Tekay'dan müzik eğitimi almıştır. Tamamen kulak olduğunu, Konservatuvar mezunu olmadığını belirtmiştir. Eğitim döneminde sürekli müzik yarışmalarında yer almış ve her katıldığında 1. olmuştur. Asıl mesleği tasarımcılık olan Berna Tan, ayakkabı ve çanta tasarım işi yapmıştır. 2008 yılında ise profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Bar, saz vb gibi organizasyonlar asla çıkmayan Berna Tan, festival, halk konseri ve düğünlerde sahne almaktadır.Kendisine pop görünümlü arabeskçi denilebileceğini belirten Berna Tan, son dönemde özellikle söz ve müziği Adnan Fırat'a ait, Kına isimli şarkı ile ciddi bir çıkış yakalamıştır. Müzik severler tarafından büyük beğeni ile dinlenen Kına şarkısının yanında single çalışmasında Gidiyorum isimli şarkıyı da seslendirmiştir.

ÖZEL HAYATIEşini trafik kazasında yitiren başarılı isim, 3.5 sene evli kalmıştır. Bu evliliğinden Yaren Beren isminde bir kızı vardır.

Kaynak: Snob Magazin