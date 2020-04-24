Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
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Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 milyon dolar bağış yaptı.

24.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:35

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. 190 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadele için harekete geçen Beyonce, 6 milyon dolarlık bir bağış yaparak alkış topladı.

YARDIM FONU SAĞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beyonce, kurduğu BeyGOOD, yardım kuruluşu UCLA'nın desteğiyle zihin sağlığı hizmetleri sunan çeşitli kuruluşlara 6 milyon dolarlık yardım fonu sağlamak için yazılım mimarı Jack Dorsey'in Start Small şirketiyle ortaklık kurdu. Yeni duyurulan girişim ayrıca Houston, New York, New Orleans ve Detroit'te yerel destek sunmak için Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakı (NAMI) ile de birlikte hareket ediyor.

10 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Sunucu ve sanatçı Opray Winfrey, Nisan ayının başında koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı
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