Ünlü şarkıcı Berksan trafik kazası geçirdi
Şarkıcı Berksan, Edirne'den İstanbul'a dönerken VIP aracıyla kaza geçirdi. Ünlü şarkıcının kazada omzu ve boynu incindi.
Bir süredir ortalarda görünmeyen sevilen şarkıcı Berksan'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Şarkıcı, Edirne'den İstanbul'a dönerken talihsiz bir kaza geçirdi.
VIP ARACIYLA KAZA YAPTI
2003 yılında Çilek şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Berksan, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Şarkıcı bu sabah kaza haberiyle hayranlarına büyük korku yaşattı. Berksan, Edirne'den İstanbul'a dönerken, 04.00 sıralarında VIP aracıyla kaza geçirdi.
OMZU VE BOYNU İNCİNDİ
Aracı hurdaya dönen şarkıcının omzu ve boynu incindi.
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