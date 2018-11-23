Ünlü Sanayici Hasan Basri Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt 71 yaşında yaşamını yitirdi. 1978 yılında Ankara merkezli Hidromek'i kuran Bozkurt, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bozkurt'un ailesinin yanı sıra, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bozkurt'un cenazesi Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. - ANKARA