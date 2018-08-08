Ünlü Sanatçı Hakkı Bulut Hastaneye Kaldırıldı
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut'un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ses sanatçısı Onur Akay, Hakkı Bulut'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Bulut'un sevenlerinden dua isteyen Akay, "Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı" dedi.
"STENT TAKILACAK DAMARI KOPACAK VAZİYETTEYMİŞ"
Akay, Bulut'un hastaneye kaldırıldığını, "Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş" sözleriyle duyurdu.
YORUMLAR (17)
-
e yeter artık yaşlandılar sırası gelmiş demekkiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ALLAH ŞİFALAR VERSİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ALLAH ŞİFALAR VERSİN SAYIN HAKKI BULUT HEY GİDİ GÜNLER ÇABUCAK GELDİ GEÇTİ İZ BIRAKAN ŞARKILARIYLA MAZİYİ BİZLERE HATIRLATIYOR. O YANIK SESİYLECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ALLAH acşl şifalar versin eserlerinin sözlerinin bir çoğu kendisine ait çok değerli sanatçımızCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır