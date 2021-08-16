Ünlü sanatçı Funda Arar: "Lütfen artık kadına şiddet olmasın"
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Ünlü sanatçı Funda Arar: "Lütfen artık kadına şiddet olmasın"

Ünlü sanatçı Funda Arar: 'Lütfen artık kadına şiddet olmasın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde önceki akşam hayranlarıyla buluşan güzel sanatçı Funda Arar, kadına şiddet konusunda uyarılarda bulundu.

Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde önceki akşam hayranlarıyla buluşan güzel sanatçı Funda Arar, kadına şiddet konusunda uyarılarda bulundu.

'Yaz Konserleri' kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Arar, Songül Sarpbaş imzalı beyaz bir elbise ile sevenlerinin karşısına çıktı. Repertuvarında yer verdiği 'Neyse' parçasını okumadan önce sahneden seyircilere seslenen Arar, "Bu şarkı şiddet gören bütün kadınlarımıza gelsin. Lütfen artık kadına şiddet olmasın" sözleriyle büyük alkış aldı.

Sahnede evlilik teklifi yapıldı

Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen bir hayranını kırmayarak sahneye davet eden Arar, genç çifte mutluluklar diledi. Konserinin ikinci bölümünde mavi bir elbise giyen başarılı sanatçı, programının sonlarına doğru hareketli şarkılarla müzikseverleri ayağa kaldırdı. - MUĞLA

Ünlü sanatçı Funda Arar: 'Lütfen artık kadına şiddet olmasın'
Ünlü sanatçı Funda Arar: 'Lütfen artık kadına şiddet olmasın'
Ünlü sanatçı Funda Arar: 'Lütfen artık kadına şiddet olmasın'
Ünlü sanatçı Funda Arar: 'Lütfen artık kadına şiddet olmasın'
Ünlü sanatçı Funda Arar: 'Lütfen artık kadına şiddet olmasın'
Ünlü sanatçı Funda Arar: 'Lütfen artık kadına şiddet olmasın'
Ünlü sanatçı Funda Arar: 'Lütfen artık kadına şiddet olmasın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ünlü sanatçı Funda Arar: "Lütfen artık kadına şiddet olmasın" - Haberler Magazin
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