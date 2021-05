Ünlü rapçi Murda 13 günlük bebeğini kaybetti

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Murda'nın yeni doğan bebeği Dua Ayla hayata veda etti. Dua bebeğin ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı sevenlerini yasa boğdu.

Seslendirdiği şarkılarla Türk rap müziğine farklı bir renk katan Murda, bu sabah yaptığı paylaşımla yakınlarını yasa boğdu.

Gerçek adı Önder Doğan olan ünlü rapçi, ikinci kızı Dua'nın dünya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu sevinç uzun süreli olmadı. Önder Doğan, 20 Nisan günü doğan bebeğini kaybetti. Ünlü şarkıcının sosyal medyada yaptığı yas paylaşımı şöyledir:

Murda'nın kızının ardından yaptığı paylaşımın fotoğrafı

"SEBEBİNİ VE ANLAMINI BİLMİYORUM"

"Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi' parça götürdüm yanında.

"AKLIMDASIN, RUHUMDASIN"

"Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım."