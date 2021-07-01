Ünlü rapçi Biz Markie'nin öldüğü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü rapçi Biz Markie'nin öldüğü iddiası

Ünlü rapçi Biz Markie'nin öldüğü iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Rap ikonu Biz Markie'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İddiaların ardından açıklama yapan Biz Markie'nin menajeri, 57 yaşındaki şarkıcının hayatta olduğunu belirtti.

Sosyal medyadan hızla yayılan rapçi Biz Markie'nin öldüğü iddiası, ailesi tarafından yalanlandı. Biz Markie'nin menajeri de bir açıklama yaparak dedikoduların doğru olmadığını, 57 yaşındaki şarkıcının, alabileceği en iyi bakımı aldığı ve hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi. Açıklamanın devamında "Biz'in eşi ve ailesi bu durumdan çok etkileniyor. Bu zor zaman boyunca dualarınızı bizden eksik etmeyin" denildi.

''BİZ ÖLMEDİ''

Gazeteci Roland S. Martin de Twitter'dan bir açıklama yaparak sosyal medyadan yanlış bilgi yayılımının bırakılmasını istedi ve "Biz ölmedi, lütfen bunu yapmayı durdurun. Ailesine acı veriyorsunuz" diye yazdı.

GEÇTİĞİMİZ YIL FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Biz Markie son yıllarda sık sık sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Markie'nin tip 2 diyabete bağlı olarak birçok kez hastanede tedavi aldığı öğrenildi. Biz Markie, 2020 yılının Aralık ayında hastanede tedavi görürken felç geçirmişti.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Ünlü rapçi Biz Markie'nin öldüğü iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Rap ikonu Biz Markie'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

İddiaların ardından açıklama yapan Biz Markie'nin menajeri, 57 yaşındaki şarkıcının hayatta olduğunu belirtti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü rapçi Biz Markie'nin öldüğü iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:21:53. #1.16#

title