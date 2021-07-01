Ünlü rapçi Biz Markie'nin öldüğü iddiası

Rap ikonu Biz Markie'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edilmişti. İddiaların ardından açıklama yapan Biz Markie'nin menajeri, 57 yaşındaki şarkıcının hayatta olduğunu belirtti.

Sosyal medyadan hızla yayılan rapçi Biz Markie'nin öldüğü iddiası, ailesi tarafından yalanlandı. Biz Markie'nin menajeri de bir açıklama yaparak dedikoduların doğru olmadığını, 57 yaşındaki şarkıcının, alabileceği en iyi bakımı aldığı ve hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi. Açıklamanın devamında "Biz'in eşi ve ailesi bu durumdan çok etkileniyor. Bu zor zaman boyunca dualarınızı bizden eksik etmeyin" denildi.

''BİZ ÖLMEDİ''

Gazeteci Roland S. Martin de Twitter'dan bir açıklama yaparak sosyal medyadan yanlış bilgi yayılımının bırakılmasını istedi ve "Biz ölmedi, lütfen bunu yapmayı durdurun. Ailesine acı veriyorsunuz" diye yazdı.

GEÇTİĞİMİZ YIL FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Biz Markie son yıllarda sık sık sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Markie'nin tip 2 diyabete bağlı olarak birçok kez hastanede tedavi aldığı öğrenildi. Biz Markie, 2020 yılının Aralık ayında hastanede tedavi görürken felç geçirmişti.