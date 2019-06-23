ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI(1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA

Ünlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Acun ağır yaralandı. Acun olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araç

-Araçtaki hasar

-Motosikletten görüntü

-Yerde yatan yaralı

-Yaralıya müdahale eden yoldan geçen doktorlar

-Polis ekipleri

-Taşdöğen ile röp

-Kaza sırasında Taşdöğen'in yanında olan kızı

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA