Ünlü oyunculardan üniversite öğrencilerine mesaj

04.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:41

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ünlü isimler sınava girecek olan öğrencilere mesajlarıyla destek oldular.



'Anadolu Üniversitesi öğrencilerine sınavlarında başarılar diliyoruz', 'istediğiniz sorudan başlayın' gibi ifadelerinin yer aldığı video mesaj ile öğrencilerin yanında olan dizi oyuncuları Gaye Turgut Evin, Sarp Levendoğlu, Serhat Nalbantoğlu, Ogeday Girişken, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Berk Oktay ve Nazan Diper sınav döneminde olan öğrencilere moral verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA