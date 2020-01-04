Ünlü oyunculardan üniversite öğrencilerine mesaj
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Ünlü oyunculardan üniversite öğrencilerine mesaj

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ünlü isimler sınava girecek olan öğrencilere mesajlarıyla destek oldular.

04.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:41
Ünlü oyunculardan üniversite öğrencilerine mesaj

Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ünlü isimler sınava girecek olan öğrencilere mesajlarıyla destek oldular.


'Anadolu Üniversitesi öğrencilerine sınavlarında başarılar diliyoruz', 'istediğiniz sorudan başlayın' gibi ifadelerinin yer aldığı mesaj ile öğrencilerin yanında olan dizi oyuncuları Evin, , Serhat Nalbantoğlu, Ogeday Girişken, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Berk Oktay ve Nazan Diper sınav döneminde olan öğrencilere moral verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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