Ünlü oyuncudan single sürprizi

Son olarak ' Çember' dizisinde rol alan Tuvana Türkay, "Yoğun bir şekilde set çalışmalarımız devam ediyor, neredeyse günüm sette geçiyor. Arta kalan zamanda da kendi işlerimle ilgileniyorum. Yeni şarkımızın stüdyo aşamasına geçtik. İnşallah yılın son ayında yeni şarkımızı da çıkartmış olacağız." açıklamasında bulundu.

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