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Ünlü oyuncudan single sürprizi

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Ünlü oyuncudan single sürprizi

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan güzel oyuncu, single çıkaracağının müjdesini verdi

Son olarak ' Çember' dizisinde rol alan Tuvana Türkay, "Yoğun bir şekilde set çalışmalarımız devam ediyor, neredeyse günüm sette geçiyor. Arta kalan zamanda da kendi işlerimle ilgileniyorum. Yeni şarkımızın stüdyo aşamasına geçtik. İnşallah yılın son ayında yeni şarkımızı da çıkartmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncudan single sürprizi

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