Ünlü oyuncudan boşanma açıklaması geldi

İşler Güçler dizisiyle tanınan oyuncu Sadi Celil Cengiz, eşinden boşandı. Hilal Yıldırım, ünlü oyuncuya 2 ay önce boşanma davası açmıştı. Dava geçtiğimiz cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Dava dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını ifade eden Yıldırım, mahkemeye de ayrıca bir 'anlaşmalı boşanma protokolü' sundu.

Mahkeme de çiftin boşanmasına hükmetti. Söz konusu protokole göre; iki çocuğun velayeti "ortak velayet" olarak düzenlenecek ve Sadi Celil Cengiz çocuklara aylık toplam 2 bin 600 lira iştirak nafakası ödeyecek.

"BİRBİRİMİZİ YIPRATMAMAK İÇİN BOŞANDIK"

Boşanma haberi sonrası Sadi Celil Cengiz cephesinden ilk açıklama geldi. İşte o açıklama:

"Bugün basında çıkan eşimden boşandığım yönündeki haberler im ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissettim. Çocuklarımın annesi Hilal Yıldırım Cengiz ile 12 yıllık evliliğimiz süresince her türlü zorluğu birlikte göğüsleyerek bugünlere geldik. Birbirimize karşı hep dost ve sevecen bir tavır içinde olduk. Ne var ki evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız bazı sıkıntılar ve hayatın getirdiği bazı olumsuzluklar karşısında daha fazla birbirimizi yıpratmadan ortak bir karar ile evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Bu minvalde evliliğimizi 05.11.2021 tarihinde anlaşmalı olarak resmi yollarla da sonlandırmış bulunmaktayız.

Bundan sonraki süreçte Hilal ile olan ilişkimiz sağlam iki dost ve çocuklarını seven iki ebeveyn olarak devam edecektir. Son olarak bu süreçte bize her türlü desteği veren dostumuz ve avukatımız olan Nilgün İleri Özdemir'e de teşekkürlerimi ve sevgilerimi buradan iletmek istemekteyim."