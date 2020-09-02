Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak

İzzet Özilhan ile evli olan ve 2 çocuk annesi oyuncu Yasemin Özilhan'ın 3. kez hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift, bu haberi sır gibi saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

02.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:26

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Özilhan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. 2 çocuk annesi olan Özilhan'ın 3. kez anne olacağı ileri sürüldü.

ERKEK BEBEK İSTİYORLAR

Günaydın'dan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Yasemin Özilhan'ın 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi. Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren çift, bu haberi de kimseye söylemiyor. İki ünlü ismin gönüllerinden erkek bebek geçtiği de gelen söylentiler arasında yer aldı.

Yasemin Özilhan Şubat 2012'de Emine'yi, Nisan 2013'te de Ela'yı dünyaya getirmişti.

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak
Haber Yorumları (1)
1907: Bu Arkadaşta estetik faciası
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Mfö Müjde Ar Sibel Can Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Enner Valencia Emre Belözoğlu
Daha Fazla Düğün Sabah Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 11:32:25. #1.15#
title