Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak İzzet Özilhan ile evli olan ve 2 çocuk annesi oyuncu Yasemin Özilhan'ın 3. kez hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift, bu haberi sır gibi saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Özilhan 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. 2 çocuk annesi olan Özilhan'ın 3. kez anne olacağı ileri sürüldü. ERKEK BEBEK İSTİYORLAR Günaydın'dan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Yasemin Özilhan'ın 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi. Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren çift, bu haberi de kimseye söylemiyor. İki ünlü ismin gönüllerinden erkek bebek geçtiği de gelen söylentiler arasında yer aldı. Yasemin Özilhan Şubat 2012'de Emine'yi, Nisan 2013'te de Ela'yı dünyaya getirmişti.