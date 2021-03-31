Ünlü oyuncu Yağmur Ün hakim karşısına çıktı
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Ünlü oyuncu Yağmur Ün hakim karşısına çıktı

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Ünlü oyuncu Yağmur Ün hakim karşısına çıktı

Oyuncu Yağmur Ün, "Randıman" filmindeki rol arkadaşı Gökhan Çelik'e hakaret edip yumruk attığı iddiasıyla yargılandığı davada Ordu Ünye'de hakim karşısına çıktı. İşte güzel oyuncunun ilk açıklaması...

2 yıl önce 'Randıman' filminin çekimlerinin gerçekleştiği Ordu'da yaşanan olayda Yağmur Ün ve Gökhan Çelik'in klima yüzünden tartıştığı, Yağmur Ün'ün rol arkadaşı Gökhan Çelik'e hakaret edip karnına yumruk attığı öne sürülmüştü.

ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ

Çelik, Şehit Aileleri Derneği'ne 50 bin lira bağış yapılırsa davadan vazgeçeceğini söylemiş, Yağmur Ün bağış yapmayınca dosya mahkemeye taşınmıştı.

DAVA 1 HAZİRAN 2021'E ERTELENDİ

Geçen hafta gerçekleşen duruşmada hakim karşısına çıkan Yağmur Ün, "Sadece 'şerefsizsin!' dediğimi kabul ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Dava 1 Haziran 2021'e ertelendi.

Kaynak: Snob Magazin

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